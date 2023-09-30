30 сентября, 10:47

СМИ: приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины

По информации Newsweek, провал утверждения проекта финансирования затронет "почти все сферы" деятельности властей

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Надвигающаяся приостановка работы правительства США сыграет на руку противникам США и обернется катастрофическими последствиями для Киева. Об этом говорится в публикации журнала Newsweek.

Провал утверждения проекта финансирования затронет "почти все сферы" деятельности властей и станет "надвигающейся катастрофой" для Украины, отмечается в статье.

"На стратегическом уровне приостановка работы сыграет на руку конкурентам США", - заявил ранее Пентагон.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится текущий финансовый год в стране. Шатдаун может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. 

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