30 сентября, 11:02,
обновлено 30 сентября, 11:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна

По информации Генпрокуратуры страны, политику предъявили обвинения по нескольким статьям азербайджанского Уголовного кодекса

БАКУ, 30 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна.

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"29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Бабаяну предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в то числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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