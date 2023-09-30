В Баку сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна

По информации Генпрокуратуры страны, политику предъявили обвинения по нескольким статьям азербайджанского Уголовного кодекса

БАКУ, 30 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна.

"29 сентября Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан следствию", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Бабаяну предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в то числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.