Премьер-министр Украины сообщил о повреждении 37 военных предприятий в стране

Денис Шмыгаль отметил, что страна также сотрудничает с партнерами для восстановления полученной от стран Запада техники

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Украины изучают возможность восстановить работоспособность 37 поврежденных предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", - цитирует его украинское агентство УНН.

По его словам, Украина также сотрудничает с партнерами для восстановления полученной от стран Запада техники. "Кроме того, прорабатывается создание на Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров", - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр также указал, что правительство в 2024 году увеличит расходы на подготовку производства продукции военного назначения в семь раз. При этом в проекте бюджета на следующий год уже заложен рекордный дефицит - около $42 млрд.