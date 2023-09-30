Глава МИД Британии назвал большой проблемой Запада усталость от конфликта на Украине

Джеймс Клеверли отметил, что ослабление поддержки Киева не позволит выйти из сложившейся ситуации, а в перспективе якобы может лишь усугубить ее

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Усталость от конфликта на Украине стала для Запада серьезной проблемой, которая требует решения. Об этом в интервью еженедельнику The House заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Если мы прекратим придерживаться политики оказания поддержки Украине, если мы дадим агрессорам понять, что они могут преуспеть в своих замыслах, то усугубятся все те проблемы, с которыми мы сейчас имеем дело - давление инфляции на цену топлива и продуктов, политическое давление, возникающее из-за подобных конфликтов", - сказал Клеверли, подчеркнув, что моральная усталость от противостояния на Украине стала "большой проблемой", с которой союзникам Киева "необходимо справиться".

Как подчеркнул министр, с теми или иными сложностями, вызванными продолжающимся конфликтом, сталкиваются "страны по всему миру". По его версии, ослабление поддержки Украины не позволит выйти из сложившейся ситуации, а в перспективе якобы может лишь усугубить ее. "Поэтому правительство Соединенного Королевства занимает решительную позицию. Мы обращаем на это внимание всех наших международных партнеров. Все это тяжело и болезненно, но будет еще тяжелее и больнее, если мы отступим", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как повторное избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию вокруг Украины, Клеверли признал, что "иногда фирменный стиль [экс-главы Белого дома] может быть на удивление эффективным" в международной политике. В качестве примера он привел тот факт, что республиканец добился заметных успехов в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Комментируя обещания Трампа в случае переизбрания положить конец конфликту на Украине за сутки, глава МИД отметил, что "если все это действительно можно сделать, заключив соглашение за 24 часа", то было бы странно этого не хотеть.

"Однако мы намерены придерживаться той линии, которая представляется эффективной Соединенному Королевству, а она не предполагает быстрого и легкого результата", - добавил он.

Китайский вопрос

Клеверли выразил мнение, что западные страны "не должны попадать в ловушку представления о неизбежности конфликта с Китаем", будь то военное или экономическое противостояние. Он также подчеркнул, что экономическое доминирование КНР на международной арене "совершенно не предопределено", так как рост ее экономики заметно замедлился. По его словам, британское руководство считает необходимым поддерживать диалог с Китаем, но не закрывать глаза на ситуацию с правами человека в этой стране. По оценке министра, отсутствие открытого диалога с Пекином по спорным вопросам "было бы признанием собственной слабости".

Глава МИД подтвердил, что китайская делегация была приглашена на саммит по безопасному применению искусственного интеллекта (ИИ), который пройдет в королевстве 1-2 ноября. Как ранее писали британские СМИ, в кабмине изучали возможность ограничить присутствие китайских гостей на встрече. Это якобы было связано с опасениями спецслужб по поводу того, что некоторые из делегатов могут оказаться информаторами спецслужб Китая. СМИ напоминали о задержании сотрудника британского парламента в начале сентября по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

По словам Клеверли, Китай должен участвовать в диалоге о регулировании и безопасном использовании ИИ, так как является одним из крупнейших мировых игроков в этой сфере. "Китай - технологически развитая страна с масштабной практикой [электронной] слежки, и я знаю, что их беспокоит перспектива бесконтрольного использования ИИ в их системе, следовательно у них есть мотивация сделать все правильно [в сфере регулирования новой технологии]", - сказал министр, заверив, что Лондон доносит до Пекина свою позицию по этому вопросу.