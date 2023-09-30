СМИ: президент Словакии проголосовала с задержкой из-за подозрительного предмета

Как сообщило Словацкое телевидение, службе охраны главы государства пришлось устанавливать владельца рюкзака, забытого перед входом на избирательный участок

БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить явку на избирательный участок для голосования на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент). Об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, задержка была вызвана тем, что службе охраны главы государства пришлось устанавливать владельца рюкзака, забытого перед входом на избирательный участок. Чапутова планировала проголосовать в 10:30 (11:30 мск), но смогла сделать это около 11:30 (12:30 мск).

С опозданием проголосовал также премьер-министр Людовит Одор. Явившись на избирательный участок, он обнаружил, что забыл дома удостоверение личности и не может предъявить его членам участковой избирательной комиссии. Премьер был вынужден вернуться за документом домой и проголосовать позднее.

В Словакии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки закроются в 23:00 мск. Оглашение итогов голосования ожидается в воскресенье.