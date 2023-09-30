Эксперт: заявление США о сближении Хафтара с РФ является вмешательством в дела Ливии

Ливийский политолог Абдалла аль-Магри считает, что Соединенные Штаты "продолжают выступать с позиции опекуна, угрожая по поводу визита фельдмаршала Хафтара в Москву"

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Предупреждение представителя американской администрации о нежелательности сближения командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и других ливийских руководителей с Россией является вмешательством во внутренние дела Ливии и продолжением агрессивной политики США против ливийского народа. Такое мнение высказал ливийский писатель и политолог Абдалла аль-Магри.

"Такими предупреждениями Белый дом открыто заявил о своем вопиющем вмешательстве в ливийские дела, которое является продолжением агрессивной политики Вашингтона против Ливии и ливийского народа", - отметил аль-Магри, слова которого процитировал новостной портал As-Saa 24. Он считает, что США "продолжают выступать с позиции опекуна, угрожая по поводу визита фельдмаршала Хафтара в Москву". Аль-Магри напомнил, что поездка командующего ЛНА в Россию - "один из периодических визитов Хафтара в дружественные страны, включая и государства - союзники США, такие как Италия, Франция и Греция".

"Представитель Белого дома сообщил, что находится в контакте с правительством по вопросу об оказании помощи пострадавшим от урагана, хотя уже прошло более трех недель", - заметил ливийский политолог. По его убеждению, это свидетельствует о том, что США "нужны политические уступки в обмен на гуманитарную поддержку". "В этом и есть суть высокомерной и аморальной политики нынешней администрации США, президенту которых в настоящее время грозит импичмент по обвинению в коррупции", - заключил аль-Магри.

Ранее представитель американской администрации сообщил телеканалу Al Hadath, что США "предостерегает Хафтара и других ливийских лидеров от [стремления] опереться на [президента России Владимира] Путина". По словам представителя администрации США, "ливийские лидеры должны объединиться во время кризиса". Он добавил, что Вашингтон "находится в контакте с правительством [Ливии], чтобы предоставить ему поддержку".

Высказывания представителя Белого дома прозвучали после информации о визите Хафтара в Москву, где он встретился с российским президентом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщали в ЛНА, в ходе визита фельдмаршала в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии". Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес". Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на переговорах в Кремле 28 сентября "обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом".