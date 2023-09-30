В Молдавии объявили национальный траур в день похорон Друцэ

Он состоится 2 октября

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду объявила 2 октября, когда пройдут похороны писателя Иона Друцэ, днем национального траура.

"В знак глубокой скорби, вызванной кончиной прозаика, драматурга и автора эссе Иона Друцэ, писателя, внесшего существенный вклад в развитие национальной литературы, искусства и культуры, президент Майя Санду подписала указ об объявлении 2 октября 2023 года днем национального траура", - проинформировала пресс-служба президента. Похороны писателя, который умер в Москве на 96-м году жизни, пройдут в Молдавии. В этот день в республике приспустят государственные флаги и будет объявлена минута молчания, национальный телеканал подготовит специальную программу передач.

Друцэ родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште на севере Молдавии в семье крестьян. Первые его произведения были опубликованы молдавскими издательствами в начале 50-х годов прошлого века. Известность пришла к писателю, который писал как на молдавском, так и на русском, после выхода в свет повести "Листья грусти". Его произведения начинают издаваться большими тиражами с переводами на многие языки мира. Среди наиболее известных работ - "Последний месяц осени", "Хлеб, любовь и мужество", "Возвращение на круги своя", "Недолгий век зеленого листа", "Запах спелой айвы", "Бремя нашей доброты", "Одиночество пастыря". По многим из них поставлены пьесы, сняты фильмы.

Друцэ - член Академии наук Молдавии и Румынии, он был единогласно избран почетным президентом Союза писателей Молдавии, удостоен государственной премии Молдавии, нескольких государственных наград.