В Боливии заявили о намерении развивать сотрудничество с Россией в разных сферах

Председатель Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи республики Андронико Родригес Ледесма назвал Москву стратегическим партнером

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Боливийские власти планируют сотрудничать с Россией в различных сферах, в соответствии с политикой, которую определил президент страны Луис Арсе. Об этом заявил председатель Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригес Ледесма.

"Мы намерены развивать сотрудничество с вашей страной в различных сферах, в рамках политики, которую определил наш президент Луис Арсе", - сказал он на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. "Подтверждено намерение развивать сотрудничество между нашими двумя странами в различных технологических областях, в сфере энергетики, образования и других", - добавил он.

Парламентарий добавил, что Боливии важны отношения с РФ, учитывая технологическую кооперацию. "РФ для нас стратегический партнер, и нам очень важны отношения с вашей страной, учитывая то сотрудничество, которое у нас налажено в технологической сфере. Российская Федерация строит сейчас центр ядерной медицины <...>, и мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться впредь", - резюмировал он.