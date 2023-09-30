СМИ: на акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек

По данным телеканала SVT, отведенный для демонстрации участок площади Лоренсборгсторгет в городе Мальмё оцепили

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек во время акции на площади Лоренсборгсторгет в городе Мальмё с сожжением копии священной для мусульман книги - Корана, которую организовал иммигрант иракского происхождения Салван Момика. Об этом сообщает телеканал SVT.

Отведенный для демонстрации участок площади был оцеплен. Вскоре после 14:00 мск некоторые собравшиеся попытались пройти через заграждения, и поэтому полиции пришлось вмешаться. Сообщается, что на площади царит атмосфера возмущения и недовольства.

Неделю назад правоохранители отказали Момике в проведении такой же акции в районе Русенгорд, так как "пришли к выводу, что не могут гарантировать общественный порядок и безопасность". Там проживает много мигрантов, в том числе из мусульманских стран.

3 сентября, когда Момика сжег Коран в Мальмё, в Русенгорде произошли беспорядки. Их участники поджигали машины, несколько человек забросали полицейских камнями.