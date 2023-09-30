30 сентября, 12:47

ВС США захватили пособника ИГ в Сирии

По сведениям Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, никто из гражданских лиц не пострадал

ТАСС, 30 сентября. Военные США захватили в Сирии пособника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующий пресс-релиз опубликовало Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Силы Центрального командования ВС США 28 сентября 2023 года успешно провели вертолетный рейд на севере Сирии", - говорится в заявлении CENTCOM. Отмечается, что Мамдух Ибрагим аль-Хаджи Шейх был схвачен во время этой операции.

Как подчеркивается в сообщении, никто из гражданских лиц не пострадал. 

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