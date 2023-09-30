В центре Еревана началась акция протеста оппозиции

Ее участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На площади, рядом с которой расположено здание правительства, собралось около 600 человек. Участники митинга собираются в центральной части площади, у сцены, с которой лидеры протестного движения выступают с заявлениями.

Напротив входа в здание правительства в несколько рядов стоят полицейские. Акция протеста проходит мирно, в действия демонстрантов сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются.