30 сентября, 14:12
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В центре Еревана началась акция протеста оппозиции

Ее участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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На площади, рядом с которой расположено здание правительства, собралось около 600 человек. Участники митинга собираются в центральной части площади, у сцены, с которой лидеры протестного движения выступают с заявлениями.

Напротив входа в здание правительства в несколько рядов стоят полицейские. Акция протеста проходит мирно, в действия демонстрантов сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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