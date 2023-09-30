В Азербайджане сообщили о гибели военнослужащего при обстреле с территории Армении

По сведениям Минобороны Азербайджана, подразделениями республики принимаются ответные меры

БАКУ, 30 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего сил республики на границе с Арменией в результате стрельбы снайпера.

"30 сентября днем с позиций Вооруженных сил Армении в направлении села Зеркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы-Айрым Кельбаджарского района. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Вюсал Оруджев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями Азербайджана принимаются ответные меры.