30 сентября, 14:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили о гибели военнослужащего при обстреле с территории Армении

По сведениям Минобороны Азербайджана, подразделениями республики принимаются ответные меры

БАКУ, 30 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего сил республики на границе с Арменией в результате стрельбы снайпера.

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"30 сентября днем с позиций Вооруженных сил Армении в направлении села Зеркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы-Айрым Кельбаджарского района. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Вюсал Оруджев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями Азербайджана принимаются ответные меры. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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