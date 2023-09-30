В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

В Минобороны Азербайджана ранее сообщили, что в результате погиб военнослужащий ВС республики

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении обстреляли армейские позиции азербайджанской армии, не соответствует действительности. Об этом говорится в релизе армянского военного ведомства.

"Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы в полдень 30 сентября подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности", - отмечается в заявлении.