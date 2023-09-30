В Ливии распорядились принять меры во избежание жертв стихии на западе страны

В ближайшие часы там ожидаются сильные дожди

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ливии распорядились принять все возможные меры, чтобы не допустить возможных человеческих жертв на западе страны, где в ближайшие часы ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил представитель Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи.

"Премьер-министр Абдель Хамид Дбейба дал указания управлению по чрезвычайным ситуациям принять необходимые меры во избежание возможных жертв среди населения и для предотвращения материального ущерба в результате ожидаемой непогоды на западе Ливии", - указал представитель ПНЕ, слова которого привел телеканал Libya al-Ahrar.

Ранее ливийские метеорологические службы сообщили о надвигающемся грозовом фронте со стороны Алжира, который может вызвать проливные дожди в приграничном городе Гат и прилегающем к нему регионе. Национальный центр прогноза погоды ожидает "скопление воды в долинах, возможность наводнений, оползней и селей в горной местности". Специалисты центра предупредили население региона о "необходимости проявлять осторожность", заметив вместе с тем, что "уровень риска является умеренным".

Предосторожность ливийских властей связана с циклоном "Даниэль", который обрушился 10 сентября на северо-восток страны. Он принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибло более 4 тыс. человек.