В Словакии голосование на выборах продлили на 40 минут

Оно завершится в 23:40 мск

БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Словакии завершится на 40 минут позже установленного срока - в 22:40 (23:40 мск). До этого времени избиратели могут выразить волеизъявление на избирательном участке, действующем в здании начальной школы в районе Петржалка в Братиславе, где голосование было остановлено на 40 минут, поскольку одному из членов участковой комиссии потребовалась медицинская помощь.

Как сообщило Словацкое телевидение, из-за продления голосования на этом избирательном участке в Братиславе выборы в республике будут считаться завершенными в 22:40 при условии, если не произойдут другие инциденты, которые могут затормозить работу избирательных участков.

Одновременно в Словакии на 40 минут продлен мораторий на агитацию в пользу участвующих в выборах партий. Во время него, в частности, запрещено публиковать итоги опросов избирателей. Поэтому результаты экзитпола также ожидаются после 22:40. Оглашение итогов голосования предстоит в воскресенье.