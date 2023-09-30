Словения с 1 октября станет наблюдателем в Совете Безопасности ООН

Как отметило Словенское агентство печати, этот статус означает, что представители республики смогут присутствовать на заседаниях Совбеза

ЛЮБЛЯНА, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Словения с 1 октября становится наблюдателем в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что Словении будет предоставлен статус наблюдателя в Совете Безопасности ООН до 1 января 2024 года. В январе 2024 года она станет его непостоянным членом на два года. Как указывает агентство, статус наблюдателя означает, что представители Словении смогут присутствовать на заседаниях Совета Безопасности.

28 августа министр иностранных дел республики Таня Файон сообщила о том, что одними из главных приоритетов для Словении являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Позднее премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб выступил за решение конфликта на Украине в рамках ООН.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.