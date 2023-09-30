30 сентября, 16:18
Военная операция на Украине

Почти всю ПВО Харьковской области уничтожили в первые дни спецоперации

Как заявил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, расположение основных узлов не изменялось со времен СССР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Практически 90% сил противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области было уничтожено в первые дни специальной военной операции в феврале 2022 года, так как расположение основных узлов не изменялось со времен СССР. Об этом заявил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Скажу так, откровенно 90% ПВО было уничтожено", - признал он на видео, размещенном в Telegram-канале издания "Страна". По его словам, расположение и схемы всех командных пунктов ПВО не менялись с советских времен.

Как ранее отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. При этом в Минобороны указывали, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. 

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