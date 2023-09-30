Пашинян: беженцы из Карабаха ежемесячно будут получать компенсацию расходов на проживание

Программа будет действовать не менее шести месяцев, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

"Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 000 драмов ($100) на человека в месяц плюс еще 10 000 драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы. Эта программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев. В программу будут вовлечены все вынужденно перемещенные лица независимо от возраста", - написал Пашинян на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Он отметил, что программа компенсаций не коснется семей, у которых есть жилье в Армении, а также лиц, находящихся в специальных центрах ухода и не имеющих возможности снять квартиру. Пашинян напомнил, что со следующей недели беженцам из Карабаха начнут выплачивать единовременную финансовую помощь в размере 100 000 драмов (порядка $250).