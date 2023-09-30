Лидер партии "Республиканцы" назвал унижением и разгромом уход Франции из Нигера

По словам Эрика Сьотти, такое решение может иметь серьезные последствия для Парижа и привести к снижению его влиятельности

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Уход Франции из Нигера стал унижением и разгромом для Парижа. Такое мнение высказал лидер французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти в интервью газете Le Parisien.

"Мы потерпели унижение и разгром, - отметил он. - Это следствие долгого политического дрейфа, в результате которого Франция исчезла из Африки".

По словам Сьотти, уход с Африканского континента может иметь серьезные последствия для Парижа и привести к снижению его влиятельности. "Приходится с отчаянием наблюдать, как рушится великая голлистская политика в отношении Африки. Это непростительно", - сказал он.

Комментируя отъезд главы французской дипмиссии в Ниамее Сильвена Итте в Париж, лидер "Республиканцев" подчеркнул, что у дипломата "уже не было другого выбора".

Во времена президентского правления Шарля де Голля (1959-1969) сформировалась политика "Франсафрик" ("французская Африка"), подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями в Африке. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно говорил, что "эпоха "Франсафрик" завершилась".

Французская правоцентристская партия "Республиканцы" ведет свою историю от основанного де Голлем в 1967 году "Союза в защиту республики". Она несколько раз меняла название и устав. Среди членов партии - бывшие президенты Франции Жак Ширак (1995-2007) и Николя Саркози (2007-2012), а также экс-премьер Франсуа Фийон (2007-2012). Имеет 62 из 577 мест в Национальном собрании (нижняя палата) и 135 из 348 мест в Сенате (верхняя палата).

Уход из Нигера

24 сентября Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины - центрального органа власти мятежников Нигера - полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских военных.