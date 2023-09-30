В Анкаре сообщили о нападении радикально настроенных армян на турецких чиновников в США

МИД Турции отметил, что сотрудники Службы дипломатической безопасности США и департамента полиции Лос-Анджелеса "приняли необходимые меры безопасности"

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД Турции сообщил, что в США произошло нападение со стороны радикально настроенных армян на членов турецкой делегации, которые участвовали в конференции.

"Наши должностные лица, принимавшие участие в конференции по турецкой общественной дипломатии, организованной Анненбергской школой коммуникации и журналистики Университета Южной Калифорнии и Институтом Юнуса Эмре 29 сентября 2023 года, подверглись словесным и физическим нападениям и преследованию со стороны радикальных армянских группировок", - сообщило ведомство на своем сайте.

МИД отметил, что сотрудники Службы дипломатической безопасности США и департамента полиции Лос-Анджелеса "приняли необходимые меры безопасности, чтобы не допустить эскалации событий на территории университета".

"Вызывает тревогу то, что разжигание ненависти со стороны радикальных групп диаспоры, направленное против нашей страны и Азербайджана, а в последнее время и против правительства Армении, а также мирного процесса в регионе, переросло в акт насилия. Мы инициируем принятие необходимых юридических мер против тех, кто совершил физической нападение на нашу делегацию", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Как сообщил посол Турции в США Хасан Мурат Мерджан в эфире телеканала CNN Türk, перед конференцией в соцсетях была кампания, чтобы воспрепятствовать проведению этого мероприятия. Перед началом выступления посла "один человек из находившихся в зале встал и начал кричать". Когда посол начал речь, 11 человек из зала попытались помешать ему выступить. Полиция вывела этих людей, но снаружи также собрались протестующие. Часть выдворенных из здания попыталась вновь прорваться внутрь.