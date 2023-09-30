МВД Гватемалы изъяло у избиркома протоколы выборов президента

По сведениям газеты Prensa Libre, сотрудники ведомства прибегли к применению силы

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел Гватемалы провели изъятие у Высшего избирательного суда протоколов и бюллетеней прошедших президентских выборов, на которых победил левоцентрист Бернардо Аревало. Об этом сообщила местная газета Prensa Libre.

По ее данным, члены избиркома пытались помешать процедуре, сотрудники МВД прибегли к применению силы.

Избранный президент заявил, что действия ведомства свидетельствуют о сохраняющейся вероятности переворота в стране. "Мы не можем допустить, чтобы слепая и чрезмерная жадность группы преступников взяла верх над волей народа. Нападение, которое мы наблюдаем сегодня, является показателем того, что меньшинство преступников, держащихся за МВД, готово сделать все, чтобы не потерять контроль над организациями, которые они присвоили в последние десятилетия", - написал политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Позже он объявил о приостановке процесса передачи власти после того, как сотрудники прокуратуры вскрыли около 160 избирательных урн в одном из центров подсчета голосов, где хранились бюллетени с результатами волеизъявления граждан на президентских выборах. Аревало подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки ряда руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы городов для поддержки его требований.

Во втором туре президентских выборов, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается в Гватемале на четыре года без права баллотироваться на новый срок.