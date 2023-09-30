В Конгрессе США ведут расследование из-за включившего сигнал пожарной тревоги демократа

Несколько американских консервативных изданий предположили, что Джамал Боуман привел в действие сигнализацию, чтобы дать своим однопартийцам больше времени для ознакомления с проектом продления финансирования федерального правительства на 45 дней

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Комитет по административным вопросам Палаты представителей Конгресса США начал расследование по делу конгрессмена Джамала Боумана, из-за которого в субботу в одном из офисных зданий ложно сработала пожарная сигнализация во время обсуждения законодателями проекта продления финансирования федерального правительства. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Брайан Стайл (республиканец, от штата Висконсин).

"Сегодня утром конгрессмен Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию [в одном из офисных зданий Палаты представителей] <...>. Проводится расследование, по какой причине он ее включил", - отметил Стайл.

Несколько американских консервативных изданий предположили, что демократ привел в действие сигнализацию, чтобы дать своим однопартийцам больше времени для ознакомления с предложенным контролирующими Палату представителей республиканцами проектом продления финансирования федерального правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине.

В нижней палате одобрили эту инициативу. Теперь ее должен утвердить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы правительства.