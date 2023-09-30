Участники московского формата согласились, что США не должны возвращаться в Афганистан

Специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми отметил, что Соединенные Штаты нужно привлечь к ответственности за ущерб, который их войска нанесли, пока находились в республике

ДУБАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Участники московского формата консультаций по Афганистану согласились с необходимостью предотвратить возвращение Соединенных Штатов в эту страну. Об этом, как передало агентство IRNA, сообщил специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

Он отметил, что участники московского формата пришли к консенсусу, что "необходимо предотвратить возвращение США [в Афганистан] и привлечь их к ответственности за ущерб, нанесенный 20 годами оккупации". "Высоко оценив действия временного [афганского] правительства по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и его попытки улучшить экономическую ситуацию, я подчеркнул, что необходимо отреагировать на озабоченность народа Афганистана и соседних стран", - добавил он.

29 сентября в Казани состоялось пятое заседание стран - участниц московского формата консультаций по Афганистану на уровне специальных представителей и старших должностных лиц Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Туркмении и Узбекистана. В заседании также принял участие министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). В качестве почетных гостей присутствовали представители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. В совместной декларации по итогам заседания стороны "отметили неприемлемость размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане и сопредельных с ним государствах под какими бы то ни было предлогами".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.