Голосование на парламентских выборах в Словакии завершилось на всех участках, кроме двух

В Словакии, население которой составляет 5,449 млн человек, в голосовании могли принять участие около 4,3 млн избирателей

БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах в Национальный совет (парламент) Словакии завершилось в 22:00 (23:00 мск) на 5 994 избирательных участках из 5 996 действовавших. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

На участке в здании начальной школы в районе Петржалка в Братиславе можно отдать свой голос до 22:40 (23:40 мск). Днем там на 40 минут было остановлено голосование из-за того, что одному из членов участковой комиссии потребовалась скорая медицинская помощь.

Как сообщил журналистам представитель скорой медицинской службы Вилиам Сладек, одному из избирателей на участке в городе Поважска-Бистрица (Тренчинский край) на западе Словакии стало плохо из-за проблем с сердцем. "Его, к сожалению, не удалось спасти. Он умер на этом избирательном участке", - сказал Сладек.

Представитель словацкой полиции Зузана Грабовска проинформировала еще об одном инциденте во время выборов. "Председатель и член комиссии избирательного участка села Зуберец (на севере Словакии - прим. ТАСС) были пьяны при выполнении своих обязанностей. У них выявлено повышенное содержание алкоголя", - сказала она. Составлен протокол, который направлен вышестоящей районной избирательной комиссии в городе Наместово.

В Словакии, население которой составляет 5,449 млн человек, в голосовании могли принять участие около 4,3 млн избирателей. Им предстояло определить, какие из 25 зарегистрированных для участия в выборах политических субъектов (24 партии и одна партийная коалиция) проведут своих кандидатов в 150-мандатный высший законодательный орган. Согласно словацкому законодательству, участвующим в выборах партиям, чтобы пройти в Национальный совет, необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям - не менее 7%.

Результаты экзитполов, согласно ТВ, ожидаются около 23:00 (00:00 мск воскресенья). В последующие часы в ходе подсчета голосов журналистам будут периодически предоставляться данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию Словакии. Итоги огласят в воскресенье. Между тем действующий премьер Людовит Одор выступил с прогнозом, что новое правительство страны будет сформировано в ближайшие недели и приступит к своим обязанностям в октябре.