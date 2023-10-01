На Украине вступило в силу требование о воинском учете для женщин-медиков

Согласно закону, обязанность распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, вступили в силу на Украине с 1 октября. Такие женщины обязаны встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию.

Закон обязывает встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Это также касается научных сотрудниц и руководителей подразделений в системе здравоохранения. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет.

Согласно нововведениям, добровольно на учет могут встать женщины, получившие специальность в области химии и биологии, телекоммуникаций и радиотехники, компьютерных наук, ветеринарной медицины, маркетинга, психологии и социальной работы, издательства и полиграфии, менеджмента и других. Всего в перечне 14 специальностей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в октябре прошлого года. Однако уже тогда нововведения вызвали широкий общественный резонанс, а Минобороны Украины отложило на год вступление в силу требований по воинскому учету для женщин. Эта отсрочка истекает 1 октября. При этом уже с января образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы.

Выезд женщин за границу и смена риторики властей

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявлял, что выезд с Украины для женщин, вставших на воинский учет, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, а им выезд запрещен. Его заявление вызвало широкий общественный резонанс и панику в соцсетях, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рекомендовал всем политикам быть более осторожными в своих заявлениях. Тогда Вениславский поспешил сделать новое заявление о том, что выезд с территории Украины будет запрещен только мобилизованным женщинам. После этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Госпогранслужбе и других ведомствах стали регулярно заверять, что ограничения на выезд женщин с 1 октября не предусмотрены.

При этом запрет на выезд на Украине вводится распоряжением правительства и не требует согласований в парламенте, поэтому у властей есть возможность ввести его в любой момент. Как отмечало издание "Страна", главным препятствием для введения таких ограничений является отсутствие технических возможностей проверить на границе специальность женщины. Однако с введением электронного реестра военнообязанных, законопроект о котором уже поступил в Верховную раду, ситуация кардинально изменится.

Все ветви власти также активно разъясняют, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию. В Минздраве Украины попытались объяснить вступающие в силу требования тем, что "более 30 лет постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве", и меры необходимы лишь для "обобщения данных". Однако на фоне поступающей информации о больших потерях в рядах ВСУ и усиливающейся мобилизации население едва ли в это верит.

Массовое увольнение фармацевтов

Накануне вступления требований в силу фармацевты на Украине начали массово увольняться. Как отмечала в комментарии "Стране" глава ассоциации "Фармрада" Елена Прудникова, в профильной среде началась настоящая паника. Эксперты также ожидают, что отток врачей, медсестер и фармацевтов с Украины усилится.

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров отмечал, что обязательная постановка женщин-медиков на учет приведет к серьезным негативным последствиям для демографии страны. По его словам, беженцы не захотят возвращаться на Украину, опасаясь расширения списка обязательных для постановки на учет специальностей.

Несмотря на попытки украинских властей сгладить эффект от вступления в силу требований, Генштаб ВСУ сообщил, что военкоматы уже устанавливают взаимодействие с местными органами власти, учреждениями образования и здравоохранения, предприятиями и организациями всех форм собственности, чтобы "составить графики" прибытия женщин для уточнения данных и постановки на воинский учет.