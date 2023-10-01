СМИ: главу Генштаба армии КНР могут назначить в октябре на пост министра обороны

Газета "Синдао жибао" передает, что действующий глава военного ведомства Ли Шанфу более месяца не появляется на публике, а также не присутствует на важных мероприятиях с участием высшего руководства страны

ГОНКОНГ, 1 октября. /ТАСС/. Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая Лю Чжэньли может получить в октябре назначение на должность министра обороны. Об этом сообщила газета "Синдао жибао".

Она отмечает, что действующий глава военного ведомства Ли Шанфу уже более месяца не появляется на публике и не присутствует на важных мероприятиях с участием высшего руководства страны. По версии издания, он может скоро лишиться своего поста из-за некоторых коррупционных дел в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), фигурантами которых стали несколько генералов. "С 29 по 31 октября в Пекине будет проходить 10-й Сяншаньский форум по безопасности. Считается, что к тому времени на нем будет председательствовать новый министр обороны", - говорится в статье.

"Во внешних кругах широко расходится информация, согласно которой кандидатом на должность министра обороны является 59-летний член ЦВС, начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли", - указывает газета. В публикации подчеркивается, что он является редким представителем генералитета НОАК, который имеет реальный опыт боевых действий, полученный во время одного из вооруженных конфликтов с Вьетнамом.

Лю Чжэньли с 2015 по 2021 год занимал должность начальника штаба, а с 2021 по 2022 год - главкома сухопутных войск НОАК. Он был назначен начальником Объединенного штаба ЦВС в марте текущего года.

Месячное отсутствие

Последний раз министр обороны появлялся на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине. Газета The Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Ли Шанфу, возможно, отстранен от должности и в отношении него проводится расследование. Официальные представители МИД и Минобороны КНР заявили, что им ничего не известно об этой ситуации.

28 июля гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что комиссия по дисциплине ЦВС начала антикоррупционное расследование в отношении главкома стратегических ракетных войск НОАК генерала Ли Юйчао и двух его заместителей - генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна и генерал-майора Лю Гуанбиня. По сведениям издания, все они задержаны.

Ли Шанфу более 30 лет проработал на космодроме Сичан, занимаясь военной космической программой. С 2016 по 2017 год он также занимал пост заместителя главкома ракетных войск.