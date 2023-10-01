Кандидат на пост главы администрации Тайваня посетит США

Кэ Вэньчжэ в Сан-Франциско проведет встречи с представителями деловых кругов

ГОНКОНГ, 1 октября. /ТАСС/. Кандидат на выборах главы администрации Тайваня, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ нанесет визит в США с 1 по 5 октября. Об этом сообщила газета Taiwan News.

Как отмечает издание, он прибудет в Сан-Франциско, где проведет встречи с представителями деловых кругов. В ходе визита Кэ Вэньчжэ примет участие в дискуссиях по медицинским технологиям, образованию, проведет встречи с представителями американских технологических компаний и обучающимися в США тайваньскими студентами, а также посетит предприятия по производству электромобилей.

По данным газеты, это вторая поездка политика в США в этом году - в апреле он совершил визит в эту страну, который продолжался 21 день. В ходе него он побывал в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также посетил ведущие вузы США.

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. Фаворитом предвыборной гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения (31,4%). Второе место по популярности среди респондентов занимает Кэ Вэньчжэ (23,1%). Третью строчку в опросах занял кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (15,7% респондентов). Основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу, который баллотируется в качестве независимого кандидата, замыкает список лидеров (10,5%).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.