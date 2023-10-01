Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах

Согласно первым данным ЦИК, обнародованным после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков республики, партия заручилась поддержкой 24,34% избирателей

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая экс-премьером Словакии Робертом Фицо, побеждает на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом сообщил новостной портал sme.sk.

Согласно первым данным ЦИК, обнародованным после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков республики, партия заручилась поддержкой 24,34% избирателей. Либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия", основной соперник партии Фицо, собрало 8,29% голосов.

Подсчет первых голосов избирателей завершился на самых небольших избирательных участках республики. Между тем в крупных городах республики, где наиболее сильны сторонники либеральных партий, он еще будет продолжаться в течение нескольких часов. Согласно данным экзитпола, которые привело Словацкое телевидение, наилучший результат на выборах продемонстрировало движение "Прогрессивная Словакия".