30 сентября, 21:15,
обновлено 30 сентября, 21:41

Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах

Согласно первым данным ЦИК, обнародованным после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков республики, партия заручилась поддержкой 24,34% избирателей

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая экс-премьером Словакии Робертом Фицо, побеждает на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом сообщил новостной портал sme.sk.

Согласно первым данным ЦИК, обнародованным после подсчета голосов избирателей на 0,79% избирательных участков республики, партия заручилась поддержкой 24,34% избирателей. Либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия", основной соперник партии Фицо, собрало 8,29% голосов.

Подсчет первых голосов избирателей завершился на самых небольших избирательных участках республики. Между тем в крупных городах республики, где наиболее сильны сторонники либеральных партий, он еще будет продолжаться в течение нескольких часов. Согласно данным экзитпола, которые привело Словацкое телевидение, наилучший результат на выборах продемонстрировало движение "Прогрессивная Словакия". 

Теги:
Словакия
© Информационное агентство ТАСС
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