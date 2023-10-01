CNN: Белый дом ожидает рассмотрения Конгрессом отдельного законопроекта о помощи Украине

В администрации Джо Байдена надеются, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сделает это в ближайшее время, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена, после того как в Палате представителей Конгресса проголосовали за проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Украине, ожидает, что американские законодатели внесут на рассмотрение отдельный билль, где будет предусмотрено выделение средств киевским властям, сообщила телекомпания CNN.

"Мы ожидаем от спикера [Палаты представителей Конгресса США Кевина] Маккарти, который выражал свою поддержку выделению финансирования для Украины <...>, [что Палата представителей] в ближайшее время вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", - приводит телекомпания слова неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее в субботу Палата представителей Конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, его поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют дальнейшее прохождение сенатской версии инициативы о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. После этого лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил журналистам, что не будет проводить процедурное голосование по этйденаой инициативе и дождется версии Палаты представителей.

Приостановка работы правительства США может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.