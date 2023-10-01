Афганское посольство в Индии закрылось из-за отсутствия поддержки Нью-Дели

Согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, все помещения и имущество дипмиссии передадут под надзор индийским властям

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Посольство Афганистана в Нью-Дели решило с 1 октября прекратить работу по причине отсутствия поддержки со стороны правительства Индии.

"Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипломатической миссии в соцсети X (ранее Twitter). Среди причин, побудивших дипломатов к такому шагу, указываются "отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны" и "отсутствие законно действующего правительства в Кабуле". Кроме того, афганское посольство столкнулось с нехваткой кадров и ресурсов. "Недостаток своевременной и достаточной поддержки [со стороны правительства Индии], от продления виз дипломатам и до других важных областей сотрудничества, привел к понятному разочарованию среди членов нашего коллектива и препятствовал нашей способности эффективно выполнять повседневные обязанности", - следует из заявления.

Согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, все помещения и имущество посольства будут переданы под надзор индийским властям, говорится в заявлении миссии. До этого момента дипломаты продолжат оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана, отметили в посольстве.

29 сентября общеарабская газета Asharq al Awsat со ссылкой на три источника в посольстве Афганистана в Нью-Дели выступила с утверждением, что дипмиссия приостановила деятельность в связи с тем, что по меньшей мере пять афганских дипломатов, включая посла Фарида Мумундзая, уехали в страны Европы и США для получения политического убежища. По сведениям источников издания, несколько месяцев назад Мумундзай, который был назначен послом в Индии до захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (признано террористическим, запрещено в РФ), покинул свой пост и уехал в Лондон.

"Посольство категорически отвергает любые необоснованные утверждения относительно внутренних распрей или разногласий среди наших дипломатических сотрудников или любых дипломатов, использующих кризис для поиска убежища в третьей стране. Подобные слухи не обоснованы и не отражают реального положения дел в нашей миссии. Мы остаемся единой командой, работающей в интересах Афганистана", - отмечается в заявлении.

Отношения с Кабулом

В посольстве предупредили, что некоторые афганские дипломаты в Индии могут получать от талибов инструкции, противоречащие курсу миссии. "Мы твердо убеждены, что любые действия, предпринятые этими консульствами, не соответствуют целям законного или избранного правительства и, скорее, служат интересам нелегитимного режима", - говорится в заявлении.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.