Воздушную тревогу объявили в ночь на воскресенье на большей части территории Украины

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Два взрыва произошли в Снигиревке в Николаевской области на юге Украины, где в тот момент действовала воздушная тревога. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Воздушная тревога была объявлена в ночь на воскресенье на большей части территории Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях. Тревога была объявлена также в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

Взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, в городе Умань в Черкасской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье. Сообщалось также о взрыве в Киеве, однако воздушная тревога в столице и Киевской области не объявлялась.