Сенатор США тормозит проект финансирования правительства из-за отсутствия помощи Киеву

Портал Punchbowl News передает, что для утверждения инициативы в ускоренном режиме необходимо согласие на это всех членов Сената

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Майкл Беннет (демократ, от штата Колорадо) задерживает принятие в верхней палате Конгресса проекта продления финансирования федерального правительства страны на 45 дней в связи с тем, что в нем отсутствует положение об оказании поддержки Украине. Об этом сообщил портал Punchbowl News.

Для утверждения инициативы в ускоренном режиме необходимо согласие на это всех членов Сената. По данным портала, только Беннет отказывается провести такую процедуру, требуя от сенатских лидеров взять на себя обязательство, согласно которому в ближайшие дни законодатели должны будут принять отдельный проект помощи Украине. С сенатором в настоящий момент ведутся консультации, отмечает Punchbowl News. По его данным, лидеры верхней палаты законодательного органа могут опубликовать заявление, в котором возложат на себя задачу по разработке проекта оказания поддержки Киеву. Однопартийцы Беннета сообщили порталу, что надеются успеть убедить его до полуночи дать согласие на ускоренную процедуру принятия проекта.

В Палате представителей Конгресса в субботу одобрили инициативу о продлении финансирования правительства США на 45 дней, которая не включает помощь Украине. Теперь ее должен утвердить Сенат. В случае положительного исхода она отправится президенту Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы правительства.