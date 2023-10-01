Министр обороны Китая не появился на приеме в честь образования КНР

Газета "Синдао жибао" передает, что его предшественник на этом посту Вэй Фэнхэ также отсутствовал на мероприятии с участием высшего руководства страны

ГОНКОНГ, 1 октября. /ТАСС/. Глава оборонного ведомства Китая Ли Шанфу не появился на торжественном приеме в честь Дня образования КНР. Как сообщила газета "Синдао жибао", его предшественник на этом посту Вэй Фэнхэ (2018-2023) также отсутствовал на мероприятии с участием высшего руководства страны.

Торжественный прием в честь 74-летия образования КНР прошел в Пекине в Доме народных собраний 28 сентября. Как отмечает газета, на это мероприятие ежегодно приглашаются бывшие и действующие члены высшего государственного, партийного и военного руководства.

На распространенных Центральным телевидением Китая кадрах можно увидеть 94-летнего Чи Хаотяня, который занимал пост министра обороны с 1993 по 2003 год, а с 1995 по 2003 год также являлся заместителем председателя Центрального военного совета КНР. Кроме того, там присутствовали два других экс-министра - Лян Гуанле (2008-2013) и Чан Ваньцюань (2013-2018), а также бывший начальник Генштаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Биндэ (2007-2012).

Как отмечает "Синдао жибао", отсутствие на торжествах министра обороны и его предшественника на этом посту может быть связано с коррупционными делами в стратегических Ракетных войсках НОАК. Их фигурантами стали главком этого рода войск Ли Юйчао и два его заместителя - генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун и генерал-майор Лю Гуанбинь. 28 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что три этих генерала были задержаны.

В свою очередь Вэй Фэнхэ до того, как стал министром обороны, с 2012 по 2017 год был главкомом Ракетных войск (до реформы 2015 г. они назывались Вторым артиллерийским корпусом), а его преемник на посту главы оборонного ведомства Ли Шанфу с 2016 по 2017 год занимал должность заместителя главкома Войск стратегической поддержки, а затем начальника Управления развития вооружений ЦВС, которое отвечает за закупки вооружений.

Ранее "Синдао жибао" сообщила, что действующий министр обороны может скоро лишиться своего поста. По ее данным, новым главой ведомства может стать начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли.

Месячное отсутствие

Последний раз министр обороны появлялся на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине. Газета The Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Ли Шанфу, возможно, отстранен от должности и в отношении него проводится расследование. Официальные представители МИД и Минобороны КНР заявили, что им ничего не известно об этой ситуации.

1 октября в Китае празднуется День образования КНР. В преддверии этого главного национального праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия, а неделя после него объявляется выходной. В этом году праздничные каникулы проходят с 29 сентября по 6 октября.