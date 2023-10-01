Байден поддержал принятый Конгрессом проект продления финансирования правительства США

Документ не включает помощь Украине

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Об этом говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении главы государства.

"Сегодня вечером двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы правительство продолжало работать, предотвратив ненужный кризис, который причинил бы лишние страдания миллионам трудолюбивых американцев. Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания. Это хорошая новость для американского народа", - отметил президент.

В документе не говорится, подписал ли он уже проект продления финансирования правительства. При этом Байден выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец, от штата Калифорния) добьется в нижней палате принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.