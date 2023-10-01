Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян и Пекин "неизменно поддерживали друг друга на длительном пути защиты и прославления социализма"

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 74-й годовщины образования КНР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В телеграмме подчеркнуто, что за последние 10 лет Коммунистическая партия Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином под знаменем идей социализма с китайской спецификой в новую эпоху сплотила и воодушевила всю партию и народ, в результате чего достигла примечательных успехов в свершении дела партийного и государственного строительства", - информировало агентство.

Ким Чен Ын указал, что успехам китайского народа в КНДР рады, как своим. Он отметил, что Пхеньян и Пекин "неизменно поддерживали друг друга на длительном пути защиты и прославления социализма".

"Буду прилагать вместе с генеральным секретарем активные усилия к укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы, вступивших в новый исторический период, в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран", - привело агентство слова лидера КНДР. Ким Чен Ын выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина КНР достигнет новых высот при построении современного социалистического государства.