В Индии назвали Нью-Дели и Вашингтон "оптимальными и удобными" партнерами

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что обе страны продолжают находить новые области сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индия и США стали друг для друга "оптимальными и удобными" партнерами, отношения которых имеют большие перспективы. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в Вашингтоне перед представителями индийской общины.

"Сегодня связи [Индии и США] во всех отношениях превзошли ожидания, поэтому мы даже не пытаемся дать им определение. Мы на самом деле продолжаем поднимать планку. Мы продолжаем находить новые области сотрудничества. Я бы сказал, что сегодня Индия и Соединенные Штаты подошли к такому положению, когда мы действительно видим друг в друге очень желанных, оптимальных партнеров, удобных партнеров", - сказал Джайшанкар, его выступление транслировалось на странице министра в соцсети "X" (бывшей Twitter).

Он отметил, что Индия прогрессирует и именно это стимулирует партнерство Нью-Дели и Вашингтона. Говоря об успехе индийской лунной миссии "Чандраян-3", Джайшанкар подчеркнул, что сегодняшняя Индия - это страна "Чандраяна", страна связи пятого поколения (5G). "Это действительно то, на что мы способны, и именно такую Индию сегодня видят и Соединенные Штаты. Именно с такой Индией Соединенные Штаты на самом деле хотят сотрудничать, причем гораздо более тесно", - добавил министр.