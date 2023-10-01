Скотт Риттер заявил, что "если война придет в Германию, то лишь потому, что та ее к себе позвала сама"

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Германии присоединятся к стороне зла, если решат поставить крылатые ракеты Taurus Украине, которая "заражена" идеологией, культивировавшейся главарем Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степаном Бандерой. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Зло распространяется по земле, и иногда хорошие люди должны ему противостоять. Идеология Степана Бандеры, которая заразила Украину, является злом. Россия вовлечена в экзистенциальную борьбу со злом", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По мнению Риттера, решение Берлина поставить ракеты Киеву "поставит Германию в положение открытого сотрудничества со злом". "Если война придет в Германию, то лишь потому, что та ее к себе позвала сама", - добавил он.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. По данным немецких СМИ, Шольц опасается, что Киев будет использовать Taurus для ударов по объектам на российской территории.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), которых по фамилии главаря движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Волыни. Зверски убивали и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.