Президент Узбекистана посетит Катар с государственным визитом

Шавкат Мирзиёев планирует провести переговоры с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

ТАШКЕНТ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Катар с государственным визитом 1-2 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе визита состоятся его переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Они обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Глава узбекского государства также примет участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023".

По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в разных областях.