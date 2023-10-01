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Президент Узбекистана посетит Катар с государственным визитом

Шавкат Мирзиёев планирует провести переговоры с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

ТАШКЕНТ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Катар с государственным визитом 1-2 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе визита состоятся его переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Они обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Глава узбекского государства также примет участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха - 2023".

По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в разных областях. 

Теги:
УзбекистанКатарТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхМирзиёев, Шавкат Миромонович
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