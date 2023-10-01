Центризбирком Турции назначил муниципальные выборы на 31 марта

ЦИК выработает и обнародует официальный "календарь выборов", то есть все этапы их подготовки, проведения, регистрации кандидатов, формирования избирательных комиссий с привязкой к конкретным датам

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Муниципальные выборы в Турции пройдут 31 марта 2024 года. Такое решение приняла Высшая избирательная комиссия (Центризбирком) Турции, оно опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

В документе указывается, что "решение принято единогласно" по итогам заседания президиума ЦИК. Выборы "пройдут в последнее воскресенье марта 2024 года", выпадающее на 31 число. В дальнейшем ЦИК выработает и обнародует официальный "календарь выборов", то есть все этапы их подготовки, проведения, регистрации кандидатов, формирования избирательных комиссий с привязкой к конкретным датам.

Предстоящие муниципальные выборы являются вызовом одновременно и для правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и для оппозиции. Стамбул, Анкара, Измир и несколько других крупных городов страны находятся под управлением мэров из оппозиции. ПСР намерена вернуть эти мегаполисы себе. Кроме того, правящие круги постараются получить максимальное количество муниципалитетов в стране.