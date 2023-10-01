Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем провозглашения КНР

Глава республики отметил, что Минск рассчитывает на развитие позитивного сотрудничества с Пекином

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о плодотворном развитии сотрудничества с Китаем, которое приносит весомые результаты. Об этом говорится в поздравлении Лукашенко председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР.

"Убежден, что все достигнутые нами договоренности получат практическое воплощение, будут способствовать приумножению позитивного опыта взаимодействия и повышению благосостояния наших народов", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский президент отметил, что под мудрым руководством китайского лидера КНР "эффективно движется по пути построения новой модели международных отношений и глобального управления, основанной на взаимном уважении, справедливости и сотрудничестве". "Ваша страна достигает выдающихся успехов в создании всесторонне модернизированной социалистической державы, следуя курсу непрерывного развития и прогресса", - сказал Лукашенко.

Он констатировал, что стратегическое партнерство Белоруссии и Китая динамично и плодотворно развивается в духе "всепогодной дружбы и железного братства и приносит весомые результаты".