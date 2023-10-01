Глава МВД Турции назвал терактом взрыв в Анкаре

В результате подрыва террориста двое полицейских получили ранения

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Около 09:30 (совпадает с мск - прим. ТАСС) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения", - написал Ерликая в соцсети X (ранее Twitter).