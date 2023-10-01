Парламент Турции возобновит работу с продления мандатов ВС в Сирии и Ираке

Также предстоит обновить решение об участии турецких военных в деятельности Временных сил ООН в Ливане и в работе ООН в ЦАР и Мали

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Парламент Турции в воскресенье возобновит работу после летних каникул, заслушав послание президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщили ТАСС в законодательном органе, на повестке первых рабочих заседаний будут мандаты о применении ВС в Сирии и Ираке.

Первая рабочая сессия после открытия парламента запланирована на вторник, 3 октября. Депутаты обсудят регулярно выдающийся армии мандат на проведение трансграничных операций в Сирии и Ираке, который истекает в конце октября. Кроме того, предстоит обновить решение об участии турецких военных в деятельности Временных сил ООН в Ливане и в работе ООН в ЦАР и Мали.

Парламент проработает до 1 июля 2024 года. Одной из привлекающих наибольшее внимание тем является протокол о вступлении Швеции в НАТО. Турция наряду с Венгрией до сих пор не одобрила принятие Стокгольма в состав альянса. На данный момент правительство еще не вносило соответствующий документ в повестку парламента. Когда это произойдет, он сначала поступит на рассмотрение в комитет по иностранным делам. В вопросе о сроках поступления документа в парламент сейчас нет определенности в связи с напряженностью в отношениях Анкары и Стокгольма из-за продолжающихся в Швеции антитурецких и антиисламских акций.

В предстоящий законотворческий год парламент также будет вести работу в сфере экономических и структурных реформ, займется вопросами внесения изменений в сферу соцобеспечения.

Одним из наиболее важных вопросов будет подготовка проекта новой конституции республики. Правящая Партия справедливости и развития и лично Эрдоган ранее заявили, что намерены активизировать эту работу и постараются найти широкий консенсус с партиями и общественными организациями по вопросу нового основного закона. Между тем, как пишет газета Hurriyet, в случае неудачи партия власти может инициировать принятие пакета отдельных поправок в действующую конституцию, касающихся, в частности, вопросов семейных ценностей и ношения мусульманского платка.