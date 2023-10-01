СМИ: Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с РСЗО HIMARS

По данным портала ERR, поставки вооружений осуществят в течение 2025 года

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Эстония приняла решение закупить у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR.

По его данным, в 2022 году Таллин подписал с Вашингтоном контракт на закупку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для РСЗО HIMARS. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Портал уточняет, что поставки вооружений будут осуществлены в течение 2025 года.

В начале 2023 года США направили в Эстонию своих военнослужащих в рамках ротации для усиления обороны на восточном фланге НАТО и развернули на территории страны РСЗО HIMARS.