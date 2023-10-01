В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Предупреждение действовало в ночь на воскресенье в большинстве областей южной, восточной и центральной частей Украины

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение действовало в ночь на воскресенье в большинстве областей южной, восточной и центральной частей Украины. В общей сложности тревога продолжалась около семи часов.

Взрывы прогремели в Одесской области, Харькове, Умани, в подконтрольном Киеву городе Запорожье и в Снигиревке в Херсонской области. Сообщалось также о взрыве в Киеве, однако воздушная тревога в украинской столице и Киевской области не объявлялась.