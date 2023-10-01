СМИ: в Словакии партия экс-премьера Фицо получила в парламенте 42 из 150 кресел

По информации pravda.sk, политическая сила после завершения подсчета голосов на избирательных участках получила поддержку у 22,94% избирателей

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая бывшим премьером Словакии Робертом Фицо и победившая на состоявшихся в субботу выборах в Национальный совет (однопалатный парламент) республики, смогла обеспечить себе там 42 из 150 кресел. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

"Направление - социальная демократия" после завершения подсчета голосов на избирательных участках получила поддержку у 22,94% совершеннолетних словаков, пришедших на выборы. В волеизъявлении приняли участие 68,4% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек. Они направили в парламент семь политических объединений.

Либеральное движение "Прогрессивная Словакия", набравшее 17,96% голосов, провело в высший законодательный орган 32 своих представителей. На пресс-конференции его лидер Михал Шимечка заявил, что победа партии экс-премьера является "очень плохой новостью для Словакии" и что его политическая сила сохраняет амбиции занять пост главы нового правительства, если Фицо не сможет сформировать кабмин. "Премьер-министром станет глава крупнейшей партии правительственной коалиции и в этом ничего не стоит менять", - сказал он.

Между тем, согласно прогнозам братиславских политологов, "Направление - социальная демократия" сможет сформировать правительственную коалицию с участием второй социал-демократической партии страны - "Голос - социальная демократия", а также Словацкой национальной партии (СНП) по итогам выборов получивших соответственно 14,7% и 5,62% голосов избирателей. "Голос - социальная демократия" провела в парламент 27 кандидатов, а СНП - 10. Кабмин этих трех политических сил опирался бы на поддержку парламентского большинства из 79 депутатов.

Фицо, как информируют словацкие СМИ, намерен прокомментировать итоги выборов после их официального объявления властями, что ожидается в ближайшие часы. Между тем президент Словакии Зузана Чапутова, как заявил журналистам ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец, признает и уважает результаты голосования. Глава государства проинформировала ранее, что поручит сформировать новое правительство лидеру партии-победителя.

Информационное агентство CTK сообщило, в свою очередь, что премьер Чехии Петр Фиала рассчитывает на эффективное взаимодействие с будущем правительством Словакии. Он верит в дальнейшее тесное сотрудничество обеих республик. Экс-премьер Чехии, словак по происхождению Андрей Бабиш, выражавший поддержку партии "Направление - социальная демократия", пожелал Словакии, чтобы в этой стране был бы сформирован кабмин, который будет последовательно и твердо отстаивать ее интересы.