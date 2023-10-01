Генпрокуратура Анкары начала расследование по факту теракта

Помимо этого, дежурный уголовный суд города постановил ввести запрет для СМИ на вещание

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Анкары инициировала расследование по факту теракта возле здания МВД в столице.

"Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с нападением террористов у въездных ворот Главного управления безопасности [МВД] 1 октября 2023 года", - говорится в заявлении прокуратуры.

Помимо этого, дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание. Это стандартная практика в случае терактов или инцидентов с нарушением безопасности. Запрет касается публикации в СМИ деталей расследования, информации, которая может навредить следствию или спровоцировать общественные волнения.

Около 09:30 мск двое террористов подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения. По поступающей информации, жертв нет.