Экс-премьер Молдавии считает провальными итоги реформ для интеграции в ЕС

По словам Владимира Филата, республика не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Молдавия не готова к началу переговоров о вступлении в ЕС, так как правящая Партия действия и солидарности (ПДС) провалила необходимые для этого реформы. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Владимир Филат.

"Реформы, о которых говорят власти, стыдно назвать реформами как таковыми. Это особенно касается реформы юстиции. Любая реформа имеет определенные этапы ее проведения, каждый из которых завершается конкретными результатами, чего нельзя сказать про реформу юстиции в Молдове", - сказал он в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Он выразил недоумение по поводу подписания президентом республики Майей Санду указа об увольнении генерального прокурора Александра Стояногло, спустя два года после того, как его отстранили от должности. "Стояногло обратится в Европейский суд по правам человека и выиграет, поскольку его незаконно отстранили от должности", - уверен Филат.

Экс-глава правительства также раскритиковал ситуацию в экономике, в частности в агропромышленном комплексе. "В сельском хозяйстве Молдавии сейчас настоящая катастрофа. Надо объявлять чрезвычайное положение и спасать аграриев, часть из которых терпит банкротство, а остальные едва сводят концы с концами. Фермеры начинают продавать технику и оставляют землю", - отметил он. Ранее Филат выразил сожаление, что в своем правительстве назначил министром образования Санду, дав тем самым старт ее политической карьере.

Молдавия с 1 октября начинает пересматривать местное законодательство, чтобы оно соответствовало стандартам Евросоюза, к концу года страна рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС. Национальная комиссия по евроинтеграции в августе утвердила план выполнения девяти рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления страны в ЕС.