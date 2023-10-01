В Грузии походят промежуточные и внеочередные выборы

По данным ЦИК, всего открыто 133 участка, на 103 для голосования установлены электронные урны

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Промежуточные выборы в парламент в избирательном округе Гори-Каспи и внеочередные выборы мэра города Гурджаани проходят в Грузии. Об этом сообщил ЦИК Грузии.

Необходимость избрания нового мажоритарного депутата от муниципалитетов Гори и Каспи региона Шида-Картли возникла после того, как парламентарий Георгий Ходжеванишвили, покинувший правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в 2021 году и перешедший в оппозицию, сложил полномочия в феврале 2023 года. Что касается мэра города Гурджаани в регионе Кахети, то здесь внеочередные выборы потребовались после отставки в июне градоначальника Зураба Утиашвили.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск). По данным ЦИК, всего открыто 133 участка, на 103 для голосования установлены электронные урны, что, как отмечает Центризбирком, важно для подготовки к парламентским выборам в стране в 2024 году. За ходом довыборов наблюдают как местные, так и иностранные наблюдатели.

Как сообщил журналистам глава ЦИК Георгий Каландаришвили, голосование идет без каких-либо затруднений. "Активность избирателей и принятие ими новых технологий голосования послужит гарантией того, что в 2024 году мы проведем выборы в масштабах всей страны в соответствии с международными стандартами на высокопрофессиональном уровне", - отметил Каландаришвили.