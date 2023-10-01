Полиция расширила зону оцепления в центре Анкары после теракта

Автомобильные дороги, ведущие к МВД и находящемуся рядом зданию парламента, перекрыты в радиусе около 1 км

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Центральный проспект Ататюрка в центре Анкары, где находится здание МВД, подвергшееся ранее террористическому нападению, практически пуст. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция расширяет зону оцепления вокруг места инцидента.

Автомобильные дороги, ведущие к МВД и находящемуся рядом зданию парламента, перекрыты в радиусе около 1 км. Внутрь оцепления пропускают только транспорт спецслужб и сервисные автомобили ведомств. Представители местной и иностранной прессы также вытеснены за границы района оцепления. Как объясняют дежурящие здесь полицейские, это обусловлено не только безопасностью, но и введенными властями ограничениями на трансляцию в СМИ информации о произошедшем.

По периметру оцепления выставлены сотрудники отдела полиции особого назначения с пластиковыми щитами. На основных перекрестках также дежурят подразделения полиции на бронетехнике. Инцидентов, связанных с какими-либо общественными выступлениями или попытками населения пройти внутрь зоны оцепления, нет.

Проспект Ататюрка, на котором находится обычно оживленная площадь Кызылай, сейчас практически пуст на отрезке от площади до здания парламента. В то же время, паники или чрезмерной нервозности среди жителей не наблюдается. Местные жители и иностранцы, живущие в гостиницах в этом районе, выходят на улицу, издалека рассматривают место происшествия. Большой общественной активности нет в том числе из-за пасмурной погоды с периодическим дождем.

Как рассказала ТАСС Мелике, сотрудница местной кофейни, расположенной напротив парламента и недалеко от здания МВД, взрыв был довольно сильный. "Когда я обслуживала клиентов, прогремел этот взрыв. Он был довольно сильным. Потом началась стрельба. Мы все очень испугались. Наши посетители, которые сидели на открытой веранде, забежали внутрь. Но когда все стихло, мы аккуратно вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось", - сказала она.

Около 09:30 мск двое террористов подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары на проспекте Ататюрка. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения. По поступающей информации, жертв нет.