1 октября, 09:03
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха

По словам генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, в международный розыск объявили более 300 человек из числа чиновников и командиров республики

БАКУ, 1 октября. /ТАСС/. Азербайджан объявил в международный розыск бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна и командующего карабахской армией Джалал Арутюнян. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Читайте также
Более половины жителей Карабаха выехали в Армению. Ситуация в регионе

"Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также [бывший министр иностранных дел НКР] Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию", - заявил он.

Бабаян задержан азербайджанскими силовиками 29 сентября. Ему предъявлены обвинения в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Кроме того, ему инкриминируют вербовку, обучение и финансирование наемников, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, отдачу преступных приказов, организацию терроризма и возбуждение национальной вражды.

По словам генпрокурора Азербайджана, в международный розыск объявлено более 300 человек из числа чиновников и командиров НКР. "Призываю их сдаться властям добровольно", - добавил Алиев. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация