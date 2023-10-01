Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха

По словам генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, в международный розыск объявили более 300 человек из числа чиновников и командиров республики

БАКУ, 1 октября. /ТАСС/. Азербайджан объявил в международный розыск бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна и командующего карабахской армией Джалал Арутюнян. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также [бывший министр иностранных дел НКР] Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию", - заявил он.

Бабаян задержан азербайджанскими силовиками 29 сентября. Ему предъявлены обвинения в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Кроме того, ему инкриминируют вербовку, обучение и финансирование наемников, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, отдачу преступных приказов, организацию терроризма и возбуждение национальной вражды.

По словам генпрокурора Азербайджана, в международный розыск объявлено более 300 человек из числа чиновников и командиров НКР. "Призываю их сдаться властям добровольно", - добавил Алиев.